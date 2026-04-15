Kryeministri i Pakistanit do të vizitojë Arabinë Saudite, Katarin dhe Turqinë - ndërsa Trump lë të kuptohet për bisedime të mëtejshme
Kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif do të vizitojë Arabinë Saudite, Katarin dhe Turqinë këtë javë, ndërsa një shtytje diplomatike për një raund të dytë bisedimesh midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara po merr hov.
Sharif niset për në Xheda të mërkurën për t'u takuar me udhëheqjen saudite përpara se të udhëtojë për në Katar "për të diskutuar bashkëpunimin e vazhdueshëm dypalësh, si dhe paqen dhe sigurinë rajonale", sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme të Pakistanit.
Në Turqi, Sharif është planifikuar të takohet me presidentin Recep Tayyip Erdogan dhe të marrë pjesë në Forumin e pestë të Diplomacisë në Antalia, transmeton Telegrafi.
Presidenti pakistanez Asif Ali Zardari tha në një deklaratë se vizita zyrtare do të mbështesë "angazhimin e mëtejshëm për të promovuar përpjekjet e paqes".
Pakistani është shfaqur si një urë e papritur midis SHBA-së dhe Iranit, duke pritur bisedimet e para të drejtpërdrejta midis dy vendeve të shtunën mes një armëpushimi të brishtë.
Ndërsa nuk u arrit asnjë marrëveshje, presidenti i SHBA-së, Donald Trump ka paralajmëruar mundësinë e bisedimeve të mëtejshme, duke i thënë New York Post të martën se "diçka mund të ndodhë" në Pakistan gjatë dy ditëve të ardhshme.
Nuk është e qartë nëse orari i udhëtimit të Sharifit do të ndikojë në kohën e këtyre bisedimeve të mundshme. Ai kthehet në Islamabad të shtunën. /Telegrafi/