Ushtria amerikane thotë se asnjë anije nuk e kaloi bllokadën në ditën e parë
Ushtria amerikane këmbënguli të martën se "asnjë anije nuk e kaloi" bllokadën amerikane në Ngushticën e Hormuzit në 24 orët e para të përpjekjes, edhe pse një tanker kinez i sanksionuar nga SHBA-ja udhëtoi nëpër korridorin e transportit detar drejt Gjirit të Omanit.
Komanda Qendrore e SHBA-së (Centcom), krahu ushtarak që mbikëqyr forcat amerikane në Lindjen e Mesme, tha se gjashtë anije tregtare "u bindën udhëzimeve nga forcat amerikane për t'u kthyer për të rihyrë në një port iranian në Gjirin e Omanit", sipas një postimi në platformën sociale X, transmeton Telegrafi.
Nën bllokadën e presidentit Trump - e cila filloi të hënën dhe përfshin më shumë se 10,000 marinarë, pilotë dhe dhjetëra anijesh luftarake - ushtria amerikane thotë se po bllokon anijet që hyjnë dhe dalin nga portet iraniane dhe po ndalon anijet që paguanin taksa për Teheranin.
Por anija cisternë Rich Starry, një anije cisternë me rreze të mesme veprimi, udhëtoi nëpër këtë rrugë ujore jetësore të hënën pasdite, duke e kaluar atë në një përpjekje të dytë, sipas të dhënave të transportit nga Kpler. Anija mban rreth 250,000 fuçi metanoli, raportoi Reuters.
I pyetur nga The Hill në lidhje me mospërputhjen, Pentagoni ia referoi pyetjet Centcom-it, i cili tha se nuk kishte asgjë më shumë për të ofruar përveç postës X në këtë kohë.
Ushtria amerikane po përpiqet të bllokojë anijet ndërsa ato shkojnë dhe dalin nga portet iraniane në një përpjekje për të ushtruar presion ekonomik mbi Teheranin, i cili mbështetet shumë në dërgesat e naftës për të financuar regjimin.
Uashingtoni gjithashtu shpreson se mbështetja e Kinës në eksportet e naftës së Iranit mund t'i bëjë ata të bashkëpunojnë me regjimin, një aleat të tyre, për të vendosur për paqe.
Trump urdhëroi bllokadën të dielën në përpjekje për të sjellë Iranin në tryezën e bisedimeve dhe për t'i dhënë fund luftës që filloi më 28 shkurt, pasi SHBA-të dhe Izraeli nisën sulme të përbashkëta ndaj Republikës Islamike.
Ky veprim vjen pas një raundi bisedimesh ballë për ballë midis administratës Trump dhe zyrtarëve iranianë në Pakistan të shtunën, të cilat përfunduan pa marrëveshje. Uashingtoni thuhet se dëshiron që Teherani të ndalojë programin e tij bërthamor për 20 vjet, një pikë ngërçi pasi regjimi dëshiron të ndalojë aktivitetin e tij bërthamor vetëm për pesë vjet në maksimum.
Zyrtarët amerikanë thuhet se tani po shqyrtojnë datat dhe vendet e mundshme për një raund të dytë negociatash përpara se një armëpushim dyjavor midis dy vendeve të përfundojë javën e ardhshme. /Telegrafi/