"Shumë e mundshme" që të ketë më shumë bisedime midis SHBA-së dhe Iranit, thotë shefi i OKB-së
Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, António Guterres, tha se është "shumë e mundshme" që bisedimet e paqes midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit të rifillojnë para se të përfundojë armëpushimi javën e ardhshme.
"Tregimi që kemi është se është shumë e mundshme që këto bisedime të rifillojnë", tha Guterres, transmeton Telegrafi.
"Mendoj se do të ishte jorealiste të pritej që një problem kaq kompleks, një problem afatgjatë, të mund të zgjidhej në seancën e parë të negociatave”, shtoi Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së.
“Pra, na duhet që negociatat të vazhdojnë dhe na duhet që një armëpushim të vazhdojë ndërsa negociatat vazhdojnë", shtoi ai.
Kjo vjen pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se "diçka mund të ndodhë" gjatë dy ditëve të ardhshme në Pakistan, ndërsa SHBA-të dhe Irani përpiqen të kthehen në tryezën e negociatave. /Telegrafi/