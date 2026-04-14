Trump thotë se "diçka mund të ndodhë" gjatë dy ditëve të ardhshme në Pakistan
Presidenti Donald Trump tha se "diçka mund të ndodhë" gjatë dy ditëve të ardhshme në Pakistan, ndërsa SHBA-të dhe Irani përpiqen të kthehen në tryezën e negociatave.
"Duhet të qëndroni atje, me të vërtetë, sepse diçka mund të ndodhë gjatë dy ditëve të ardhshme, dhe ne jemi më të prirur të shkojmë atje", i tha Trump një gazetari të New York Post me detyrë në Islamabad.
"Ka më shumë të ngjarë, e dini pse? Sepse marshalli i terrenit po bën një punë të shkëlqyer", shtoi presidenti amerikan, transmeton Telegrafi.
Trump po i referohej Mareshalit të terrenit të Pakistanit, gjeneral Asim Munir, duke e quajtur atë "fantastik".
Gjeneva është përmendur gjithashtu si një vend tjetër i mundshëm për bisedime paqeje, por Trump duket se e minimizoi këtë mundësi.
"Pse duhet të shkojmë në një vend që nuk ka të bëjë fare me të", tha Trump. /Telegrafi/