Presidenti Donald Trump tha se "diçka mund të ndodhë" gjatë dy ditëve të ardhshme në Pakistan, ndërsa SHBA-të dhe Irani përpiqen të kthehen në tryezën e negociatave.

"Duhet të qëndroni atje, me të vërtetë, sepse diçka mund të ndodhë gjatë dy ditëve të ardhshme, dhe ne jemi më të prirur të shkojmë atje", i tha Trump një gazetari të New York Post me detyrë në Islamabad.

"Ka më shumë të ngjarë, e dini pse? Sepse marshalli i terrenit po bën një punë të shkëlqyer", shtoi presidenti amerikan, transmeton Telegrafi.

Trump po i referohej Mareshalit të terrenit të Pakistanit, gjeneral Asim Munir, duke e quajtur atë "fantastik".

Gjeneva është përmendur gjithashtu si një vend tjetër i mundshëm për bisedime paqeje, por Trump duket se e minimizoi këtë mundësi.

"Pse duhet të shkojmë në një vend që nuk ka të bëjë fare me të", tha Trump. /Telegrafi/

AziaNga BotaBotë