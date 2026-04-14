Më shumë se 10,000 trupa amerikane të përfshira në bllokadën e Ngushticës së Hormuzit
Komanda Qendrore e SHBA-së ka zbuluar detaje mbi bllokadën e porteve iraniane, e cila filloi në orën 16:00 të hënën.
Më shumë se 10,000 personel amerikan, përfshirë marinarë dhe pilotë, janë të përfshirë në operacion, i cili nuk pa asnjë anije të kalonte në 24 orët e para, sipas CentCom.
Dhjetëra anijesh luftarake dhe dhjetëra aeroplanë po përdoren gjithashtu nga SHBA-të, transmeton Telegrafi.
Gjashtë anije tregtare iu bindën udhëzimeve nga forcat amerikane për t'u kthyer për të rihyrë në një port iranian në Gjirin e Omanit, tha ajo.
Bisedimet SHBA-Iran mund të rifillojnë këtë javë - ndërsa dalin më shumë detaje mbi pikat kryesore të ngërçit
"Bllokada po zbatohet në mënyrë të paanshme kundër anijeve të të gjitha kombeve që hyjnë ose dalin nga portet dhe zonat bregdetare iraniane, duke përfshirë të gjitha portet iraniane në Gjirin Arabik dhe Gjirin e Omanit," tha CentCom.
Ai shtoi se anijet që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit për në dhe nga portet jo-iraniane po mbështeten nga forcat amerikane.
Pavarësisht deklaratës së Komandës Qendrore, të dhënat tregojnë se disa anije të sanksionuara nga SHBA-ja kanë kaluar nëpër ngushticën që kur u zbatua bllokada. /Telegrafi/