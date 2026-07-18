Trump: Duam një tjetër Kupë Bote, por pa Kanadanë dhe Meksikën
Ndërsa ky Kupë Bote, që po mbahet në Amerikën e Veriut, po i afrohet fundit, Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka shprehur dëshirën e tij që SHBA-të të presin një tjetër Kupë Bote në të ardhmen e afërt - në një pritje në Nju Jork përpara finales të së dielës.
SHBA-të pritën 78 nga 104 ndeshjet në Kupën e Botës të këtij viti, duke përfshirë të gjitha 12 ndeshjet nga çerekfinalet e tutje.
Megjithatë, kjo nuk e kënaq presidentin Trump, i cili dëshiron ta organizojë gjithë Botërorin vetë në të ardhmen e afërt.
“Ju duhet të rizgjidhni Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por këtë herë do të lëmë jashtë Kanadanë dhe Meksikën si pritëse”, tha Trump në një pritje në Trump Tower.
Kupa e Botës 2038 është turneu i radhës për të cilin ende nuk është shpallur një vend pritës. Ndërsa një periudhë 12-vjeçare historikisht do të ishte e shpejtë për një vend që kërkon të presë një Kupë Bote tjetër, është një cep nga i cili FIFA është tërhequr disi duke i dhënë turnetë e viteve 2030 dhe 2034.
Duke pasur parasysh se Kupa e Botës 2030, që shënon 100-vjetorin e saj, do të mbahet midis Afrikës (Marokut), Evropës (Spanjës dhe Portugalisë) dhe Amerikës së Jugut (Uruguait, Argjentinës, Paraguait), dhe Kupa e Botës 2034 në Arabinë Saudite (Azi), Amerika e Veriut dhe Oqeania janë kontinentet e vetme të pranueshme për të pritur turneun e vitit 2038 sipas rregullave aktuale të organizimit të FIFA-s.
Trump zbuloi gjithashtu se Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, e kishte kontaktuar atë në lidhje me mundësinë që SHBA-të dhe Kina të organizojnë së bashku Kupën e Botës në të ardhmen. /Telegrafi/