Trump dhe Zelensky takohen sot në Davos
Presidenti amerikan Donald Trump tha se do të takohet me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky në Forumin Ekonomik Botëror në Davos të Zvicrës.
Takimi i Trumpit me Zelenskyn është planifikuar të zhvillohet pas një eventi të Bordit të Paqes në Gaza në Davos dhe vjen pas takimeve dypalëshe të mërkurën me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte dhe udhëheqësit e Polonisë, Belgjikës dhe Egjiptit.
Takimi i presidentit vjen në mes të një ngecjeje të dukshme në negociata, shkruan Politico.
Rusia ka vazhduar të godasë infrastrukturën energjetike të Ukrainës me raketa e dronë.
Energjia elektrike në Kiev është e paqëndrueshme dhe me këtë dimër që po shndërrohet në një dimër jashtëzakonisht të acartë - me temperatura që bien nën minus 20 gradë Celsius - ekziston shqetësim në rritje në Kiev se si vendi mund të vazhdojë pa një ndihmë shumë më të madhe nga aleatët perëndimorë, përfshirë Shtetet e Bashkuara, kur bëhet fjalë për mbrojtjen ajrore.
Ndryshe, Trump dhe Zelensky dolën nga takimi i tyre në Mar-a-Lago në Florida muajin e kaluar duke shprehur optimizëm se ishin në prag të një marrëveshjeje paqeje për t'i dhënë fund luftës me Rusinë.
Planet që dyshja të takohet në Davos kanë pësuar ndryshime të papritura.
Fillimisht, SHBA dhe Ukraina e shikonin Davosin si një vend për të nënshkruar një marrëveshje ekonomike që synonte të sillte prosperitet në vend pas përfundimit të luftës, sipas dy personave të njohur me çështjen.
Njëri prej tyre, një zyrtar i huaj, tha se Ukraina është ende gati ta nënshkruajë dhe kjo varet nga pala amerikane. /Telegrafi/