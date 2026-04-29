La dy të plagosur, pamje që tregojnë momentin e sulmit me thikë në një stacion autobusi në Londër
Disa pamje të publikuara thuhet se tregojnë një person që godet me thikë një burrë të moshuar në një stacion autobusi dhe ndjek një tjetër në një rrugë gjatë një proteste anti-hebraike në veri të Londrës.
Dy burra hebrenj, njëri në të 70-at dhe një tjetër në të 30-at, janë në gjendje të qëndrueshme në spital pas sulmeve në Golders Green këtë mëngjes, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
I dyshuari 45-vjeçar u përpoq gjithashtu të godiste policinë përpara se të sulmohej me “taser” dhe të arrestohej.
Policia Metropolitane tha se po "punon për të përcaktuar kombësinë dhe prejardhjen e tij".
Imazhet thuhet se tregojnë të dyshuarin që sulmon një burrë që pret në një stacion autobusi dhe e godet me thikë përpara se dy anëtarë të publikut të vrapojnë për të ndihmuar.
Më vonë, i dyshuari shihet në një përballje me dy oficerë policie përpara se njëri prej tyre ta qëllojë me një armë me taser përpara se ta shtypë në kokë.
Një kalimtar i guximshëm hidhet mbi të dyshuarin dhe ndihmon oficerët ta ndalojnë.
Dëshmitarët thanë se sulmuesit iu bë reanimim kardiak pasi 'pësoi arrest kardiak kur iu bë goditja me taser'. /Telegrafi/