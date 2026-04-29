Gjysmëfinalja e Ligës së Kampionëve, Atletico Madrid – Arsenal: Formacionet e mundshme, forma dhe deklaratat e të dy palëve
Gjysmëfinalja e Ligës së Kampionëve mes Atletico Madridit dhe Arsenalit paralajmëron një duel të fortë, mes dy ekipesh që njihen për mbrojtjen e fortë, por edhe kundërsulmin e shpejtë.
Atletico vjen në këtë fazë i ngritur moralisht pas eliminimit të Barcelonës, duke arritur gjysmëfinalen për herë të parë që nga 2016/17 dhe tani synon të shkojë një hap më tej, drejt finales ku nuk ka qenë që nga sezoni 2015/16.
Në anën tjetër, Arsenali ka arsye të besojë, pasi e ka mposhtur Atleticon me rezultat 4-0 në fazën e grupeve, ndërsa arma kryesore e “Topçinjve” mbetet mbrojtja: vetëm pesë gola të pësuar në 12 ndeshje në këtë edicion të Ligës së Kampionëve.
29/04/2026 16:41- Deklaratat e Arsenalit, flasin Arteta dhe Odegaard
Mikel Arteta, trajneri i Arsenalit: "Është një privilegj i madh të jem përsëri këtu, dy vjet radhazi në gjysmëfinalet e Ligës së Kampionëve. Çfarë mundësie dhe ne do ta kapim atë me të dyja duart. Ne kemi treguar në Evropë në çdo fushë se çfarë jemi të aftë të bëjmë. Ne duhet të luajmë me atë besim dhe atë dëshirë".
Martin Odegaard, kapiteni i Arsenalit: "Është pjesa më e mirë e sezonit, të gjithë janë gati. Ne e dimë për çfarë luajmë. Nesër është mundësia për të bërë diçka të veçantë. Është masive, siç thashë, jemi në një pozicion të shkëlqyer. Duam të bëjmë atë hap të fundit dhe të bëjmë diçka vërtet të madhe".
29/04/2026 16:34- Deklaratat e Atleticos, Simeone dhe Koke mezi e presin ndeshjen
Diego Simeone, trajneri i Atletico Madridit: "Nuk është presion, është përgjegjësi. Është një objektiv i madh [fitimi i Ligës së Kampionëve], diçka që klubi nuk e ka arritur kurrë. Është një ndeshje futbolli dhe, në fund të fundit, janë futbollistët ata që vendosin për këto ndeshje".
Koke, kapiteni i Atletico Madridit: "Sa herë që afrohet dita, ke këtë ndjesi nervozizmi në stomak si në takimin e parë me një vajzë që të pëlqen. Ka nervozizëm në ditët e mëparshme, por gjatë ndeshjes do të jem i qetë".
29/04/2026 16:32- Forma e ekipeve
Atletico Madrid
Forma: FHBHHW
E fundit: Atletico Madrid 3-2 Athletic Bilbao, 25/04, La Liga
Arsenal
Forma: FHBHFH
E fundit: Arsenal 1-0 Newcastle, 25/04, Liga Premier
29/04/2026 16:31- Formacionet e mundshme
Atletico Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Álex Baena; Griezmann, Alvarez
Arsenal: Raya; White, Gabriel, Saliba, Hincapié; Rajs, Ødegaard, Zubimendi; Saka, Gyökeres, Martinelli
29/04/2026 16:23- Çfarë duhet të dini?
Atletico Madridi ka fituar 11 nga 15 përballjet e mëparshme me dy ndeshje në garat e UEFA-s kundër skuadrave angleze, përfshirë tri gjysmëfinale, por këtë herë e pret testi më i vështirë: një Arsenal që e mposhti bindshëm 4-0 në fazën e ligës.
Kjo ndeshje hapëse sjell një duel tërheqës mes dy skuadrave që këtë sezon kanë treguar fytyra të forta, por të ndryshme.
Atletico ka qenë i frikshëm në sulm, me 34 gola në këtë edicion të Ligës së Kampionëve – shifra më e lartë në historinë e klubit në këtë garë. Ndërkohë, Arsenali është dalluar për mbrojtje të hekurt, duke pësuar vetëm pesë gola në 12 ndeshje.
Edhe rruga drejt gjysmëfinales ishte e fortë: Atletico kaloi Barcelonën pas një përballjeje dramatike, ndërsa Arsenali eliminoi Sportingun me fitore minimale dhe disiplinë të lartë, duke e mbajtur portën e paprekur në ndeshjen e kthimit.
Tani, “forca e pandalshme” në sulm përballet me “objektin e palëkundur” në mbrojtje — dhe të dy klubet kërkojnë ende titullin e parë në Ligën e Kampionëve.