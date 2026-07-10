Trump: Armëpushimi ka përfunduar, Irani kërkoi vazhdimin e negociatave
Donald Trump ka deklaruar se Irani ka kërkuar vazhdimin e bisedimeve me Shtetet e Bashkuara dhe se Uashingtoni ka pranuar këtë kërkesë, por ka theksuar se armëpushimi mes dy vendeve ka përfunduar.
Presidenti amerikan tha se administrata amerikane është e gatshme të vazhdojë negociatat diplomatike, pavarësisht përfundimit të marrëveshjes së përkohshme për ndalimin e luftimeve.
Sipas tij, Teherani ka kërkuar rikthimin në tryezën e bisedimeve.
Deklarata vjen pas një përshkallëzimi të ri të tensioneve mes SHBA-së dhe Iranit, pas sulmeve dhe kundërsulmeve që prekën objektiva ushtarake dhe trafikun detar në rajonin e Gjirit Persik.
Trump më herët kishte deklaruar se armëpushimi ishte "i përfunduar", duke rritur pasigurinë për të ardhmen e konfliktit dhe duke nxitur shqetësime për stabilitetin në Lindjen e Mesme.
Megjithatë, ai ka lënë të hapur mundësinë e një zgjidhjeje përmes negociatave, ndërsa palët ende mbeten larg një marrëveshjeje të plotë. /Telegrafi/