Truku pesë minutësh për të larguar aromën e keqe nga lavamani
Kuzhina është ndoshta ambienti më i ngarkuar në një shtëpi, ku ndodhin lloj-lloj aktivitetesh, por kur bëhet fjalë për atë që vuan më shumë në kuzhinë, pa dyshim është lavamani. Me gjithë enët që lahen çdo ditë, është krejt normale që lavamani i kuzhinës të bllokohet herë pas here dhe të lëshojë erë të pakëndshme.
Edhe pse kjo është diçka e zakonshme, sigurisht që nuk është e këndshme. Fatmirësisht, ekzistojnë mënyra të thjeshta për ta parandaluar.
Por përpara se të mësojmë si të parandalojmë erën e keqe të lavamanit, është mirë të kuptojmë pse ai mund të kundërmojë.
Sipas kompanisë Heat and Plumb, ekzistojnë dy arsye kryesore: grumbullimi i mbetjeve ushqimore në tubin e shkarkimit dhe mundësia që era të vijë nga sistemi i kanalizimeve. Për fat të mirë, ka disa mënyra të thjeshta për të larguar erën e pakëndshme, përfshirë një metodë krejtësisht falas – ujin e vluar.
Ekspertët e kompanisë së ngrohjes dhe hidraulikës zbuluan një truk pesëminutësh për të hequr erën, i cili është shumë i thjeshtë.
Heat and Plumb shkruan: “Më e thjeshta është të zieni një tenxhere ose një ibrik me ujë dhe më pas ta hidhni ngadalë në tub. Lëreni për 5 minuta që të shpërbëjë çdo grumbullim dhe pastaj hapni rubinetin e ujit të ftohtë. Kjo duhet të shpëlajë yndyrën dhe mbetjet”.
Ata shtuan gjithashtu se mund të përdorni një zgjidhje natyrale me sodë buke dhe uthull “nëse keni nevojë për diçka pak më të fortë”.
Mjafton të hidhni një sasi të vogël uthulle të bardhë në vrimën e shkarkimit, ta lini të veprojë për 30 minuta dhe më pas ta shpëlani me ujë të nxehtë.
Si alternativë, mund të shtoni gjysmë filxhani sodë buke në një filxhan uthull. Kombinimi do të krijojë shkumë dhe, nëse lihet për disa orë, mund të pastrojë vrimën e shkarkimit.
Këto hapa të thjeshtë janë shumë efektivë për të larguar erën e keqe nga lavamani, por edhe masat parandaluese janë të rëndësishme.
Ekspertët sugjerojnë disa prej tyre, si përdorimi i një site (rrjete) në lavaman për të kapur mbetjet ushqimore dhe pastrimi i rregullt i saj; shmangia e hedhjes së yndyrës ose vajit në tub; si dhe hedhja rregullisht e ujit të vluar të mbetur në tub për të vrarë bakteret dhe për të parandaluar zhvillimin e erës së keqe.