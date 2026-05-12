Tri nënshkrime që Flick kërkon për të fituar Ligën e Kampionëve
Barcelona ka siguruar zgjatjen e kontratës së Hansi Flick deri në qershor 2028, me një mundësi për ta zgjatur për një sezon shtesë. Kjo marrëveshje, e negociuar me kujdes nga Pini Zahavi, shënon fillimin e një plani të qartë: një sulm përfundimtar në Ligën e Kampionëve.
Trajneri gjerman, i cili tashmë e di se çfarë duhet për të fituar tituj vendas, ka qenë këmbëngulës në takimet e tij me presidentin Joan Laporta dhe drejtorin sportiv, Deco.
Për të garuar në nivelin më të lartë kontinental, Flick ka kërkuar tre përforcime strukturore për të balancuar sistemin mbrojtës dhe për të garantuar golat pas largimit të lojtarëve kyç. Planifikimi i skuadrës tani përqendrohet në gjetjen e një qendërmbrojtësi me këmbë të majtë, një mbrojtësi të krahut të djathtë premtues dhe një sulmuesi të klasit botëror.
Me largimin e Robert Lewandowskit të konfirmuar për këtë verë, bordi po punon kundër kohës për të përmbushur kërkesat e një trajneri që nuk sheh asnjë qëllim tjetër përveç suksesit. Afati kalimtar i verës 2026 premton të jetë një nga më emocionuesit në historinë e kohëve të fundit të klubit katalunas, i nxitur nga nevoja për përsosmëri taktike.
Barcelona e kupton se stabiliteti i projektit varet nga rrethimi i talentëve të saj të rinj, siç është Pau Cubarsi, me lojtarë me përvojë dhe të specializuar. Flick e ka bërë të qartë se qëndrueshmëria mbrojtëse është hapi i parë për të dominuar në skenat e mëdha evropiane sezonin e ardhshëm.
Prioriteti i parë i madh i strategut gjerman është shtimi i një mbrojtësi qendror që luan me këmbën e majtë, i cili mund të sigurojë shpërndarje të topit dhe forcë.
Barcelona i ka vënë syrin Alessandro Bastonit, një lojtar kyç për Interin, megjithëse Flick ka disa rezerva në lidhje me përshtatjen e tij të menjëhershme. Ideja është të formohet një dyshe moderne në qendër të mbrojtje, ku mosha e re e Cubarsit plotëson përvojën e një mbrojtësi elitar.
Në krahun e djathtë, Deco ka një listë me emra interesantë për t’i marrë në konsideratë, duke përfshirë Andrei Ratiu, Daniel Munoz dhe talentin e ri Ivan Fresneda. Barcelona po kërkon një mbrojtës sulmues që mund të konkurrojë drejtpërdrejt me Jules Kounde, veçanërisht nëse francezi vendos të eksplorojë mundësi të tjera në tregun e transferimeve.
Flick preferon ta zhvendosë Joao Cancelon përgjithmonë në krahun e majtë në mënyrë që të mund të konkurrojë për pozicionin me Alejandro Balden, ku beson se performon më mirë.
Vendi bosh i lënë nga Lewandowski në pikën e sulmit është enigma më komplekse që sekretariati teknik duhet ta zgjidhë këtë verë.
Barcelona e ka identifikuar Julian Alvarezin e Atletico Madridit, si pasardhësin ideal për shkak të lëvizshmërisë, presionit dhe aftësive të tij në shënimin e golave. Megjithatë, kërkesat financiare të Atleticos dhe interesi i fortë nga Paris Saint-Germain dhe Arsenali e ndërlikojnë seriozisht mundësinë e transferimit. /Telegrafi/