Hansi Flick iu premton tifozëve: Vitin tjetër e duam Ligën e Kampionëve
Trajneri Hansi Flick ka reflektuar mbi suksesin e përgjithshëm të sezonit të Barcelonës pas sigurimit të titullit në La Liga, duke vlerësuar zhvillimin e skuadrës, rezistencën dhe ambicien për të ardhmen.
Barcelona e fitoi titullin në mënyrën më të mirë të mundshme për ta mposhtur rivalin e përbetuar Real Madrid në “Camp Nou” me rezultat 2-0.
“Lëndimet nuk na e bënë të lehtë, por edhe kështu kemi qenë fantastikë. Kemi luajtur shumë mirë në fazën e fundit të kampionatit”.
“Pau Cubarsi, Gerard Martin, Eric Garcia… kanë qenë fantastikë”.
“Arritëm ta përdorim edhe bankinën sepse shumë lojtarë ishin të gatshëm. Ndoshta disa javë me vonesë… por jemi të kënaqur”, tha fillimisht tekniku gjerman.
Duke parë përpara, trajneri gjerman përshkroi ambiciet e Barcelonës për të ardhmen.
“Tani duam të arrijmë 100 pikë. Dhe vitin e ardhshëm do të përpiqemi ta fitojmë Ligën e Kampionëve”.
“Që nga dita e parë, nga kontaktet e para me Decon, kur mbërrita në qytet, të gjithë më mirëpritën. E vlerësoj shumë atë që kemi ndërtuar këtu.”
“Gjithmonë mendoj pozitivisht. Kur stërvit një ekip të madh, duhet të fitosh trofe. Gjithmonë e ëndërroj dhe luftoj për këtë”.
Barcelona rikthehet në “aksion” qysh në mesjavë për t’u përballur me Deportivo Alavesin në udhëtim./Telegrafi/