Tri largimet e dhimbshme që do të pësojë Manchester City këtë verë
Peizazhi i futbollit në Angli po kalon një trazirë të paparë me shpërbërjen e afërt të strukturës që dominonte Evropën, duke prekur në mënyrë drastike Manchester Cityn.
Kjo krizë institucionale lind pasi u konfirmua se Pep Guardiola, Bernardo Silva dhe Rodri planifikojnë të largohen nga Etihad Stadium në fund të sezonit aktual.
Trajneri nga Santpedor beson se periudha e tij e suksesshme në Mançester ka arritur në një pikë pa kthim pas lodhjes së akumuluar të këtyre viteve. Performancat e paqëndrueshme e kanë përshpejtuar këtë proces, veçanërisht pas humbjes së dhimbshme evropiane kundër Real Madridit, e cila praktikisht vulosi fatin e tyre në ndeshjen e parë.
Pavarësisht se mbetet në garë në shumë fronte, performancat e ekipit në fushë janë larg shkëlqimit që shfaqte ky grup dikur. Diferenca prej nëntë pikësh ndaj Arsenalit në ligën vendase ka ndezur kambanat e alarmit, duke nxjerrë në pah një mungesë shqetësuese të qëndrueshmërisë në lojën e tyre.
Lamtumira e Pep Guardiolës dhe fillimi i rindërtimit
Manchester City përballet me një tranzicion që do të formësojë të ardhmen e tij të afërt, duke kërkuar me dëshpërim një pasardhës për të ruajtur ADN-në fituese të klubit. Bordi tashmë po shqyrton emra për pozicionin menaxherial, me Enzo Marescën si kandidatin kryesor për të udhëhequr projektin e ri sportiv.
Guardiola mendon se nuk ka arritur të ringjallë shkëndijën konkurruese të nevojshme pas tripletës, duke ndjerë se dhoma e zhveshjes ka nevojë për një mesazh të freskët dhe të ndryshëm.
Trajneri katalunas do të lërë një boshllëk imponues, pasi ka transformuar përgjithmonë identitetin e futbollit britanik me qasjen e tij taktike dhe kërkesat e tij të vazhdueshme.
Megjithatë, klubi është i bindur se do ta mbajë Erling Haaland si gurthemelin mbi të cilin do të ndërtohet skuadra e ardhshme nën drejtimin e ri. Prania e vazhdueshme e sulmuesit norvegjez ofron një shkëndijë shprese mes kaq shumë pasigurie, duke siguruar një prani golashënuese për sfidat që e presin.
Ikja e trurit: Bernardo Silva dhe Rodri kërkojnë horizonte të reja
Mesfusha e “Sky Blues” do të pësojë gjithashtu humbje të konsiderueshme, duke detyruar një investim masiv në tregun e transferimeve për të mbushur pozicionet kyçe.
Bernardo Silva ka vendosur të mos e zgjasë qëndrimin e tij në Mançester, me kontratën e tij që përfundon në qershor, ndërsa ai nis një aventurë profesionale jashtë Anglisë.
Futbollisti i talentuar portugez është në kërkim të sfidave të reja pasi fitoi gjithçka me kampionët në fuqi, duke mbyllur një kapitull plot sukses individual.
Ndërkohë, mesfushori spanjoll Rodri ka shprehur gjithashtu qëllimin e tij të fortë për t'u larguar nga Liga Premier mes interesit të madh nga Real Madridi.
Manchester City është i vetëdijshëm se mbajtja e mjeshtrit të mesfushës do të jetë një mision i pamundur nëse lojtari dëshiron të kthehet në vendin e tij të lindjes.
Për të zbutur këtë ndikim, stafi teknik i klubit i ka vënë syrin Elliot Anderson, duke e parë atë si zëvendësimin ideal të gjeneratës për mesfushën. /Telegrafi/