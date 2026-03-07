Trepça fiton dramën ndaj Vëllaznimit
Trepça ka marrë një fitore të rëndësishme në xhiron e 23-të të Superliës së Kosovës në basketboll, duke e mposhtur në fund Vëllaznimin me rezultat 73:69.
Skuadra nga Mitrovica e pati të vështirë në pjesën më të madhe të takimit. Vëllaznimi ishte në epërsi gjatë fillimit dhe arriti t’i fitojë tri çerekët e parë, edhe pse me diferencë të vogël.
Megjithatë, Trepça reagoi në periudhën e fundit dhe arriti përmbysjen vendimtare për të siguruar fitoren.
Lojtari më i dalluar te Trepça ishte Kenny Hasbrouck, i cili e udhëhoqi ekipin drejt triumfit me 16 pikë të realizuara.
Në anën tjetër, te skuadra gjakovare u veçua Jericole Hellems, i cili ishte më efikasi në parket për ekipin e tij me 20 pikë.
Pas kësaj fitoreje, Trepça vazhdon të mbajë pozitën e parë në tabelë me 43 pikë të grumbulluara, duke konfirmuar edhe një herë formën e mirë në këtë edicion të kampionatit./Telegrafi/