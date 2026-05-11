Trençevska: Nuk ka reforma dhe nuk ka Evropë me një qeveri si kjoa aktuale
Nënkryetarja e LSDM-së, Jovana Trençevska akuzoi qeverinë se po merret me marrëdhënie publike të rreme, duke shpifur opozitën dhe duke manipuluar në vend të reformave dhe zgjidhjeve për problemet ekonomike.
"Përveç gënjeshtrave dhe manipulimeve, OBRM-PDUKM nuk merret me asgjë tjetër si parti politike. Ata nuk ofrojnë asnjë reformë në shtet, atë që presin qytetarët, asgjë", theksoi Trençevska në "Telma".
Trençevska tregoi se shteti po shkon përsëri drejt partishmërisë së plotë, duke theksuar se me VMRO-në në pushtet, ekziston një shtet i robëruar.
"Kemi një gjyqësor që është nën kontrollin e plotë të qeverisë. Kontroll mbi autoritetet gjyqësore, mbi prokurorinë dhe mbi gjykatat. Kemi një forcë policore që, në vend që të jetë në shërbim të qytetarëve, është në shërbim të OBRM-PDUKM-së. Dhe populli tashmë e njeh këtë, prandaj vlerësimi i OBRM-PDUKM-së në të gjitha sondazhet tregon se po humbisni 150.000, madje 200.000 vota, dhe Bashkimi Social Demokrat po rrit besimin e qytetarëve", tha Trençevska.
Qeveria nuk ka bërë asgjë për axhendën e reformave të BE-së, shtoi Trençevska.
"Qeveria nuk ka përmbushur asgjë. Afatet ishin deri në qershor 2025, pastaj u zgjatën deri në dhjetor 2025, dhe tani zgjatja e fundit e afateve është qershori 2026", theksoi Trençevska./Telegrafi/