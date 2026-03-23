Trençevska: Masa e Qeverisë për karburantet është e vonuar, nevojiten masa shtesë
Masa e Qeverisë për karburantet është e vonuar, nuk do të ketë efekt dhe nuk do të mbrojë standardin e jetesës së qytetarëve, theksoi nënkryetarja dhe deputetja nga LSDM-ja, Jovana Trençevska.
Trençevska në "Top Tema" theksoi se rritja e sotme e çmimit të naftës do të ndikojë seriozisht në industri, gjë që do të kontribuojë më tej në një rritje shtesë të çmimeve të ushqimeve.
"Deri më tani kemi pasur një rritje trefish të çmimeve të karburanteve, gjatë së njëjtës periudhë, produktet bazë ushqimore në tregje kanë qenë në rritje, siç është çmimi i vajit të ullirit, mishit, vezëve, frutave dhe perimeve. Dje u fol për uljen e çmimeve të karburanteve, por sot, pas vendimit të Komisionit Rregullator të Energjisë dhe uljes së TVSH-së nga 18 në 10%, kemi një rritje prej tre denarësh e gjysmë plus për naftën, dhe i gjithë sektori industrial dhe bujqësia përdorin naftë, kështu që rritja do të ketë një ndikim negativ në sektorin industrial dhe bujqësor", tha Trençevska.
Duke vepruar kështu, Trençevska theksoi se me një masë të vetme, siç është ulja aktuale e TVSH-së nga 18 në 10%, mund të arrihet një efekt në mbrojtjen e standardit të jetesës së qytetarëve.
"Nevojitet një sërë masash për të mbrojtur standardin e jetesës së qytetarëve. Karburanti mund të jetë më i liri në vendin tonë, por pagat janë më të ulëtat. Për këto arsye, LSDM ka paraqitur projektligjet, ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për uljen e TVSH-së për karburantet në 5%, uljen e TVSH-së për ushqimet në zero përqind për produktet bazë ushqimore, uljen e akcizës me 4 denarë dhe përgjysmimin e taksave rrugore, si një sërë masash që do të mbronin vërtet standardin e jetesës së qytetarëve në këtë moment dhe gjithashtu do të mbronin sektorin privat dhe fermerët", tha Trençevska./Telegrafi/