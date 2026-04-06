Kanë ardhur tre dronë në ditën e sotme (e hënë) për banoren Selin Bollati.

Tre parashuta njëherësh erdhën për finalisten e parë të këtij edicioni të Big Brother VIP.

"Të duam fituese", thuhej në njërin prej tyre.

Konkurrentja u gëzua tejet mase për këtë befasi, meqë edhe po i vjen fundi këtij spektakli.

Kanë mbetur vetëm edhe pak ditë deri në finalen e madhe, e cila do të jetë më 18 prill.

Selin u shpall finalistja e parë, ndonëse janë edhe tri vende të tjera për në finale.

Banorja është pëlqyer tejet shumë për lojën në këtë format, edhe pse mori kritika në shumë raste. /Telegrafi/

