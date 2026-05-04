Transformim i jashtëzakonshëm - aktori i famshëm mezi njihet në rolin e ri
Aktori i njohur, Pierce Brosnan, është pothuajse i papranueshëm në rolin e tij më të ri në filmin “Giant”, ku portretizon trajnerin legjendar irlandez të boksit Brendan Ingle.
Pas publikimit të trailer-it, transformimi i Brosnan ka tërhequr vëmendje të madhe dhe është kthyer në një nga temat kryesore të diskutimit.
Shumë fansa theksojnë se ai duket krejtësisht ndryshe dhe se e ka realizuar rolin në mënyrë shumë bindëse.
Në filmin që ndjek jetën e boksierit Prince Naseem Hamed, Brosnan shfaqet me një pamje të ndryshuar rrënjësisht, me flokë të thinjur, syze dhe tipare të 'plakura', aq sa shumë e njohin me vështirësi në shikim të parë.
“Giant” sjell historinë e ngritjes së njërit prej boksierëve më të suksesshëm dhe më kontrovers të viteve ’90, nga fillimet modeste në Sheffield deri te titulli botëror.
Theks i veçantë i vihet marrëdhënies mes Hamed dhe trajnerit të tij Ingle, i cili luajti rol vendimtar në karrierën e tij.
Filmi prek gjithashtu temat e paragjykimeve dhe sfidave shoqërore në Britaninë e Madhe gjatë viteve ’80 dhe ’90, periudhë kur Hamed po ndërtonte rrugën e tij drejt majës.
“Giant” është shfaqur tashmë në disa festivale, ndërsa pritet të dalë në kinema gjatë vitit 2026. /Telegrafi/