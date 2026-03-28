Transferimi në Plovdiv – Keqi flet për kohën në Bullgari dhe nofkën që mori nga emri i legjendës
Në episodin më të ri të podcastit "Arena e Yjeve", mysafir ishte ish-futbollisti i njohur kosovar Suad Keqi.
Keqi ka zbuluar ndër të tjerash rrethanat në të cilat kishte ndodhur transferimi i tij te Lokomotiva Plovdiv në Bullgari.
“Në vitin 1994 përmes klubit të futbollit Kosova e Prishtinës, ku atëherë kryetari i tanishëm i FFK-së, Agim Ademi, më ftoi që të jem edhe unë mysafir i ekipit të tij, i cili do të shkonte në Plovdiv, ku do të zhvilloheshin dy ndeshje kundër Lokomotivës së Plovdivit”.
“Aty trajneri i ekipit të parë kur përfundoi ndeshja e parë ai kërkoi nga menaxheri i ekipit të atëhershëm, Rashit Zhinipotoku, i cili ka qenë edhe nënkryetar i klubit dhe i tha se unë duhet të mbetem aty dhe të vazhdojë të luajë aty”.
“Pas 6 muajsh aty kanë ardhur edhe Kushtrim Munishi dhe Muharrem Sahiti. Muharremi gjithmonë ka qenë krahu i djathtë i imi, më ka ndihmuar shumë në stërvitje”, ka rrëfyer Keqi mes tjerash.
