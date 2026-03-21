Trajneri që e pikasi talentin e Leart Eminit – e mori te Trepça në ekipin e parë me vetëm
Në episodin më të ri të podcastit "Arena e Yjeve", mysafir ishte futbollisti i njohur kosovar Leart Emini.
Emini ka rrëfyer se si kishte ndodhur kalimi i tij te Trepça si i ri në moshë dhe kush ishte personi që ia mundësoi atij këtë.
“Tash është interesant se mënyra ime qysh kam dalë është, unë kam ushtruar me junior e krejt, po fati im në atë kohë kemi luajtur futboll të vogël”.
“Që edhe sot me e marr pak me një analizë më të thellë e sheh që ka qenë pak më mirë që kemi luajtur futboll të vogël”.
“Edhe luanim ndoshta edhe gjatë kohës së kampionatit që kjo është e keqe, edhe që ishim në kampionat kishim faza përgatitore, por dëshira e madhe për futboll, nuk ka qenë baza e madhe e përfitimit, por vetëm dëshira për futboll”.
“Fati im luaj me trajnerin tashmë është ndihmëstrajner te Besa e Kavajës, Fidaim Haxhiu, një termin. Edhe kur më sheh ai interesohet për mua, vjen më sheh një ndeshje me junior”, ka thënë Emini mes tjerash.
