Ema Modric, vajza e futbollistit të njohur Luka Modric, ka fituar trofeun e saj të parë si lojtare e AC Milan.

Në finalen e Garino Cup, një turne për vajza nën moshën 13 vjeç, Ema dhe skuadra e saj triumfuan me rezultat 2:0 ndaj Interit, duke siguruar titullin kampion.

Ajo kontriboi gjithashtu me një gol në fitoren në çerekfinale kundër Sassuolo, ndërsa në gjysmëfinale ekipi i saj mposhti Juventus.

Sipas raportimit të La Gazzetta dello Sport, Luka Modric e ndoqi ndeshjen e vajzës së tij 12-vjeçare përmes Facebook-ut, për shkak të angazhimeve profesionale.

Ndërkohë, skuadra e tij luante derbin në Napoli, ku u mposht me rezultat 1:0.

Triumfin e Emës e ndoqën nga afër edhe pjesëtarët e tjerë të familjes Modric, përfshirë vëllain Ivano dhe motrën Sofia.

Gazetari i Gazzettas, Luca Bianchin, publikoi një fotografi të Emës, duke theksuar se ajo ka të njëjtën buzëqeshje si babai i saj i famshëm.

