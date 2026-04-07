Tradita familjare vazhdon, vajza e Luka Modric fitoi trofeun e saj të parë me Milanin
Ema Modric, vajza e futbollistit të njohur Luka Modric, ka fituar trofeun e saj të parë si lojtare e AC Milan.
Në finalen e Garino Cup, një turne për vajza nën moshën 13 vjeç, Ema dhe skuadra e saj triumfuan me rezultat 2:0 ndaj Interit, duke siguruar titullin kampion.
Ajo kontriboi gjithashtu me një gol në fitoren në çerekfinale kundër Sassuolo, ndërsa në gjysmëfinale ekipi i saj mposhti Juventus.
Ema Modric, figlia di Luka nata nel 2013, ha vinto la Garino Cup femminile col Milan: battute Inter e Juve in semifinale e finale. Papà Luka ha visto un pezzo di finale da Napoli via FaceTime.
— luca bianchin (@lucabianchin7) April 6, 2026
Sipas raportimit të La Gazzetta dello Sport, Luka Modric e ndoqi ndeshjen e vajzës së tij 12-vjeçare përmes Facebook-ut, për shkak të angazhimeve profesionale.
Ndërkohë, skuadra e tij luante derbin në Napoli, ku u mposht me rezultat 1:0.
Triumfin e Emës e ndoqën nga afër edhe pjesëtarët e tjerë të familjes Modric, përfshirë vëllain Ivano dhe motrën Sofia.
Gazetari i Gazzettas, Luca Bianchin, publikoi një fotografi të Emës, duke theksuar se ajo ka të njëjtën buzëqeshje si babai i saj i famshëm. /Telegrafi/