Tottenhami thyen rekordin, arrin marrëveshje për Sandro Tonalin
Tottenham Hotspur ka realizuar një nga goditjet më të mëdha të afatit kalimtar, duke arritur marrëveshje për transferimin e Sandro Tonalit nga Newcastle United për një shumë rekord.
Sipas raportimeve nga mediat në Angli dhe Itali, operacioni kap vlerën e 92 milionë funte, plus 7.5 milionë funte bonuse, duke e çuar totalin afër shifrës prej 100 milionë funte (rreth 115 milionë euro me bonuse).
Ky transferim e bën Tonalin futbollistin më të shtrenjtë italian në histori, ndërsa edhe ish-klubi i tij Milan përfiton një pjesë nga shitja, pasi kishte ruajtur një përqindje të ardhshme të kartonit.
🚨 EXCLUSIVE: Tottenham Hotspur reach agreement with Newcastle United to sign Sandro Tonali. Deal for 26yo Italy international to join #THFC from #NUFC £92.5m + £7.5m in potential add-ons based around multiple Champions League qualifications @TheAthleticFC https://t.co/dWEZtjFzFK
— David Ornstein (@David_Ornstein) July 1, 2026
Mesfushori italian ka pranuar një kontratë afatgjatë me Tottenhamin, e vlefshme për gjashtë vite, me pagë të raportuar rreth 12 milionë euro në sezon.
Bonuset e marrëveshjes janë të lidhura me objektiva sportive, përfshirë kualifikimin në Champions League, çka e bën marrëveshjen edhe më të kushtëzuar nga suksesi i klubit londinez.
Me këtë lëvizje, Tottenham synon të forcojë ndjeshëm mesfushën dhe të ndërtojë një ekip konkurrues për vitet e ardhshme, duke i dhënë një mesazh të qartë rivalëve në Ligën Premier. /Telegrafi/