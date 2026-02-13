Tottenhami gjen pasuesin e Thomas Frank, arrin marrëveshje me ish trajnerin e Juventusit
Tottenhami është bërë me një trajner të përkohshëm pasi ka arritur marrëveshje me Igor Tudorin.
Tudor së fundmi ka qenë në krye të Juventusit, ndërsa prej atëherë ka qenë i lirë dhe menjëherë ka pranuar detyrën te gjiganti londinez.
Gazetari David Ornstein i “Athletic” ka konfirmuar se marrëveshja në parim mes dy palëve tashmë është kompletuar.
“Igor Tudor ka informuar Tottenhamin se është gati ta pranojë ofertën afatshkurtër për të drejtuar klubin deri në qershor”.
“Negociatat janë në fazë të avancuar. Roberto de Zerbi dhe Mauricio Pochettino janë top kandidatë për të drejtuar klubin për edicionin tjetër”, raporton ndër të tjera ai.
🚨 Tottenham Hotspur reach verbal agreement with Igor Tudor to become interim head coach. 47yo Croatian set to join #THFC on contract to end of season; no permanent option. Arrives with big-club experience. Process led by Venkatesham & Lange @TheAthleticFC https://t.co/mhne30c4jU
— David Ornstein (@David_Ornstein) February 13, 2026
Ende nuk dihet se kur Tudor do ta marrë drejtimin e Tottenhamit, por gjasat janë reale që të debutojë kundër rivalit lokal, Arsenal./Telegrafi