Tom Brady e goditi me shuplakë Logan Paul në skenë dhe konflikti vazhdoi në rrjetet sociale
Tom Brady e goditi me shuplakë Logan Paul para audiencës në Fanatics Fest të premten, pas së cilës të dy vazhduan grindjen e tyre në rrjetet sociale.
Ish-lojtari i NFL dhe ylli i WWE foli fillimisht në skenë dhe më pas Brady e grushtoi Paulin përpara se të pranishmit t’i ndanin.
Në një video të publikuar gjithashtu nga WWE, Paul dëgjohet duke thënë pas incidentit: "Hej, largoje djalin tënd. Largoje djalin tënd, o burrë. Largoje. Çoje atje, do të lëndohet".
Konflikti u përhap menjëherë në internet. Paul njoftoi në platformën X se gjithçka ndodhi sepse ai po e ngacmonte Bradyn për fitoren në futbollin me flamur. Mundësi njoftoi gjithashtu një padi nëpërmjet rrjeteve sociale.
"Kjo ndodhi sepse po tallja Tomin që e mundi në futbollin me flamur dhe ai u përpoq të më godiste me shuplakë? Shembull i tmerrshëm për fëmijët. Aura -100 + Bllokim. Triceps i shqyer", deklaroi Logan Paul.
- YouTube youtube.com
Brady shpejt u hakmor me një postim në rrjetin social X.
"E provova, Amerikë… Do të provoj përsëri herën tjetër që do ta shoh këtë budalla," tha ai.
Ndërkohë, Paul po shërohet aktualisht nga një dëmtim në triceps që pësoi në maj gjatë ndeshjes së Kampionatit Botëror të Takimeve Ekipore në Eventin Kryesor të Saturday Night.
Në fund të majit, ai tha se rikuperimi i tij do të zgjaste gjashtë muaj, gjë që mund ta mbante larg performancës në evente të WWE si SummerSlam, por të premten, ai deklaroi në ESPN se ishte gati të kthehej dhe tha se ekipi mjekësor i WWE duhej ta lejonte të merrte pjesë në performancë.
Grindja e tyre ka vazhduar që nga shkurti, kur Paul i tha Brady-t se karriera e tij në WWE e bënte atë po aq atletik sa lojtarët e NFL-së, gjë që Brady e përshkroi si "të këndshme".
Vala e re e thashethemeve u intensifikua më tej pasi Brady tha se donte të kishte një histori që do ta prezantonte atë me WWE dhe se besonte se mund të bënte të paktën një ndeshje. /Telegrafi/