Modelja shqiptare, Gresa Hoti, ka ndarë me ndjekësit e saj në Instagram disa fotografi të realizuara gjatë pushimeve, duke tërhequr vëmendje me stilin e saj të thjeshtë dhe paraqitjen natyrale.

E veshur me një palë bikini në ngjyrë të errët, Gresa ka pozuar pranë një pishine, mes një peizazhi të gjelbëruar, ndërsa fotografitë reflektojnë atmosferën e qetë verore dhe estetikën minimale që e karakterizon shpesh në rrjetet sociale.

Gresa Hoti/Instagram

Modelja, e cila njihet për paraqitjet e saj pa teprica dhe për preferencën ndaj një imazhi autentik, edhe këtë herë ka zgjedhur të publikojë fotografi ku mbizotëron natyraliteti, pa u fokusuar në elemente të ekzagjeruara.

Postimi i saj është pritur pozitivisht nga ndjekësit, të cilët kanë reaguar me mijëra pëlqime dhe komente, duke vlerësuar elegancën dhe thjeshtësinë që e dallon në secilën paraqitje. /Telegrafi/

Gresa Hoti/Instagram

Gresa Hoti/Instagram

Gresa Hoti/Instagram

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