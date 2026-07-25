Gresa Hoti shfaq elegancën natyrale në fotografitë e reja nga pushimet
Modelja shqiptare, Gresa Hoti, ka ndarë me ndjekësit e saj në Instagram disa fotografi të realizuara gjatë pushimeve, duke tërhequr vëmendje me stilin e saj të thjeshtë dhe paraqitjen natyrale.
E veshur me një palë bikini në ngjyrë të errët, Gresa ka pozuar pranë një pishine, mes një peizazhi të gjelbëruar, ndërsa fotografitë reflektojnë atmosferën e qetë verore dhe estetikën minimale që e karakterizon shpesh në rrjetet sociale.
Gresa Hoti/Instagram
Modelja, e cila njihet për paraqitjet e saj pa teprica dhe për preferencën ndaj një imazhi autentik, edhe këtë herë ka zgjedhur të publikojë fotografi ku mbizotëron natyraliteti, pa u fokusuar në elemente të ekzagjeruara.
Postimi i saj është pritur pozitivisht nga ndjekësit, të cilët kanë reaguar me mijëra pëlqime dhe komente, duke vlerësuar elegancën dhe thjeshtësinë që e dallon në secilën paraqitje. /Telegrafi/
Gresa Hoti/Instagram
Gresa Hoti/Instagram
Gresa Hoti/Instagram