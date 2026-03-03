Tingulli i Ferrari 355 V8 të modifikuar ju rrëqethë
Gati dy vjet më parë, specialisti i restaurimit dhe modernizimit Evoluto Automobili njoftoi se do të përmirësonte Ferrari 355.
Kjo nënkuptonte përmirësimin e motorit origjinal V8 me bosht të sheshtë, 3.5 litra, me aspirim natyral të Ferrarit.
Tani, më në fund ka një video të re që kap më në fund zhurmën e mrekullueshme të shkarkimit të makinës, transmeton Telegrafi.
Videoja është vetëm 19 sekonda i gjatë, por prototipi tingëllon mahnitës. Motori i ripunuar ka mbi 200 komponentë të rinj dhe të ridizajnuar, duke përfshirë valvula më të mëdha hyrëse, ngritës të fortë të boshtit, rregullim të personalizuar dhe më shumë.
355 fillimisht prodhonte 375 kuaj fuqi, dhe makina e Evoluto prodhon 420, që është një rritje modeste.
Evoluto gjithashtu ripunoi transmisionin manual me gjashtë shpejtësi, ndërsa frenat Brembo me gjashtë pistona përpara dhe me katër pistona prapa sigurojnë fuqi ndalimi për Ferrarin.
Ndërtuesi gjithashtu përmirësoi shasinë, duke rritur ngurtësinë rrotulluese me 23 përqind.
Videoja e kompanisë në YouTube zbulon se programi 355 është pothuajse gati për prodhim.
Evoluto planifikon të ndërtojë vetëm 50 njësi, dhe kompania zbuloi në shtator 2024 se ishte "mbi-abonuar për programin" dhe i drejtoi blerësit e interesuar në një listë pritjeje. Çmimi fillestar është 936,415 dollarë. /Telegrafi/
