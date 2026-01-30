TikTok shmang gjyqin për varësinë nga rrjetet sociale
TikTok ka arritur një marrëveshje në një padi lidhur me varësinë nga rrjetet sociale, duke shmangur kështu me shumë pak mundësi një proces gjyqësor.
Termat e marrëveshjes nuk janë publikuar, dhe ky përfundim erdhi vetëm një javë pasi edhe Snap (pronari i aplikacionit Snapchat) arriti një zgjidhje të ngjashme në të njëjtin rast, raporton The New York Times.
Procesi gjyqësor tani pritet të vazhdojë në Los Angelos, dhe të vetmit të paditur që kanë mbetur janë Meta (Facebook/Instagram) dhe YouTube.
Mark Lanier, avokati i personit që ngriti padinë ndaj rrjeteve sociale — i identifikuar në dokumentet gjyqësore vetëm me inicialet “K.G.M” — tha se ata janë “të kënaqur me marrëveshjen e arritur” dhe se ajo është “një zgjidhje e mirë”.
Gruaja nga Kalifornia që e ka ndjekur në gjyq këtë çështje ka paditur kompanitë Meta, Snap, TikTok dhe YouTube, duke pretenduar se platformat e tyre janë varësuese dhe se i kanë shkaktuar dëm gjatë fëmijërisë së saj.
Gjykatësi në këtë çështje më parë kishte urdhëruar që drejtuesit e këtyre kompanive të dëshmonin, përfshirë edhe Mark Zuckerberg dhe Adam Mosseri, dhe pritet të dëshmojë edhe drejtuesi ekzekutiv i YouTube.
Kjo padi është e para nga disa të tjera kundër kompanive që qëndrojnë pas rrjeteve sociale, të cilat pritet të shkojnë para gjyqit gjatë këtij viti. /Telegrafi/