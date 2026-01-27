Gjigantët e teknologjisë përballen me një gjyq historik në SHBA - Facebook, TikTok dhe YouTube krijojnë qëllimisht varësi
Një gjyq i rëndësishëm ka nisur në Los Angelos ku kompania të mëdha të mediave sociale - Meta (Facebook/Instagram), Snap (prind i Snapchat), TikTok dhe YouTube - janë paditur nga më shumë se 1600 palë, përfshirë familje dhe rajone shkollore, që pretendojnë se këto platforma janë projektuar qëllimisht për t’i bërë të varur njerëzit dhe dëmtojnë shëndetin mendor të fëmijëve dhe rinisë.
Në qendër të kësaj çështjeje është një 19-vjeçare, e identifikuar vetëm me inicialet KGM, e cila pretendon se përdorimi i medias sociale e bëri të varur dhe çoi në probleme serioze psikologjike.
Palët paditëse kërkojnë dëme financiare dhe ndryshime në mënyrën se si dizajnohen këto platforma, për të krijuar standarde sigurie që mbron përdoruesit e rinj, raporton thegruadian.
Pretendohet se dokumente të brendshme mund të shpalosin se kompanitë e dinin rrezikun e këtyre krijimeve, megjithatë i përdorën ato për të maksimalizuar kohën e qëndrimit të përdoruesve dhe fitimet nga reklamat.
Nga ana e tyre, kompanitë e përfshira kanë mohuar qëllimin për të shkaktuar dëm dhe thonë se kanë shtuar mjete sigurie dhe kontrolli për përdoruesit, duke argumentuar se shëndeti mendor është kompleks dhe nuk mund të fajësohen vetëm platformat.
Gjyqi, i cili pritet të zgjasë disa javë, mund të ndikojë në mënyrë të madhe si rregullohen mediat sociale, dhe mund të sfidojë mbrojtjet ligjore që normalisht mbrojnë kompanitë teknologjike në SHBA, si për shembull Neni 230 i Communications Decency Act. /Telegrafi/