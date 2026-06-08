Tifozët e Formula 1 u zemëruan me Kim Kardashian për arrogancën e saj: Ndalohet hyrja për njerëzit që nuk tregojnë respekt
Kim Kardashian u kritikua ashpër nga tifozët e Formula 1 pasi injoroi gazetarin dhe ish-pilotin e njohur Martin Brundle në Çmimin e Madh të Monakos.
Kardashian mori pjesë në garë që në fillim për të mbështetur partnerin e saj Lewis Hamilton, ndërsa Brundle iu afrua asaj gjatë turit të tij të zakonshëm në pistë për Sky Sports. Megjithatë, ajo dhe motra e saj Khloe Kardashian thuhet se nuk donin të flisnin me të, gjë që shkaktoi shumë reagime në rrjetet sociale.
Pas atij momenti, në internet u shfaqën komente të shumta negative nga shikuesit, duke e kritikuar veprimin e saj dhe duke e quajtur mungesë respekti ndaj Brundle dhe botës së Formula 1.
Një përdorues shkroi: “A është Kim Kardashian aq e madhe sa nuk mund të flasë me Martin Brundle? Një mungesë e plotë stili”.
Një tjetër komentoi: “Ajo është e famshme për faktin që është e famshme për asgjë. Nuk mund të mbajë një çadër vetëm dhe injoron një burrë që është legjendë, ndërsa atletët dhe aktorët e tjerë respektohen nga njerëzit. Ajo nuk ka vend në vijën e startit.”
Pati gjithashtu thirrje për masa më të rrepta, me një shikues që tha: "A mund t'i ndalojmë njerëzit që tregojnë mungesë respekti, si Kim Kardashian dhe Cara Delevingne, nga Formula 1? Nëse nuk e respekton sportin dhe njerëzit që e ndërtojnë atë, nuk ke punë këtu."