Tiffany Trump thyen protokollin mbretëror me paraqitjen në darkën shtetërore
Tiffany Trump mori vëmendje të madhe gjatë një darke shtetërore në Shtëpinë e Bardhë, të organizuar për nder të vizitës së Charles III dhe Camilla.
Shkak u bë paraqitja e saj me një fustan elegant ngjyrë të verdhë pastel, pa rripa dhe me dekolte të theksuar, që disa e konsideruan si devijim nga protokolli tradicional i veshjes për ngjarje të tilla.
Edhe Melania Trump u komentua për zgjedhjen e saj - një fustan i gjatë rozë, gjithashtu pa rripa, duke nxitur diskutime mbi respektimin e rregullave “white tie”, që përfaqësojnë nivelin më të lartë të formalitetit në eventet shtetërore.
Foto: Instagram
Edhe pse këto stile nuk janë të ndaluara, zakonisht preferohet një paraqitje më konservatore në prani të familjes mbretërore.
Tiffany ndau më vonë fotografi në rrjetet sociale, ku shfaqej edhe me bashkëshortin e saj, Michael Boulos, ndërsa veshja e saj u bë temë diskutimi në media dhe publik.
Foto: Instagram
Në event morën pjesë edhe anëtarë të tjerë të familjes Trump, përfshirë Ivanka Trump, si dhe figura të njohura nga bota e biznesit dhe teknologjisë, si Tim Cook.
Në përgjithësi, darka u shënua jo vetëm nga rëndësia diplomatike, por edhe nga debatet rreth etikës dhe protokollit të veshjes në ngjarje të nivelit të lartë. /Telegrafi/
Foto: Instagram
Donald dhe Melania