Thun vazhdon fuqishëm drejt titullit, Valmir Matoshi shënon golin e fitores ndaj Baselit
Thun ka shënuar fitore të madhe në udhëtim te Baseli, në kuadër të xhiros së 22-të në Superligën e Zvicrës.
Thun arkëtoi pikët e plota me rezultat të ngushtë 1-2, sfidë ku luajtën plot katër shqiptarë.
Bertone pas vetëm 15 minutave lojë e zhbllokoi epërsinë me një gol të bukur për të kaluar Thun në epërsi.
Megjithatë, Baseli që luajti pa Xherdan Shaqirin e suspenduar arriti ta barazojë përmes Schmid.
Sidoqoftë, ishte i inkuadruari Valmir Matoshi që e vulosi fitoren me një vollej të fuqishme pas një gabimi të mbrojtjes vendase (79’) – VIDEO.
Ndërkohë, qendërmesfushori ka të drejtë ta përfaqësojë Kosovën pasi ka luajtur vetëm për grupmoshën U21 të Zvicrës./Telegrafi
