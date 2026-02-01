Thun ka shënuar fitore të madhe në udhëtim te Baseli, në kuadër të xhiros së 22-të në Superligën e Zvicrës.

Thun arkëtoi pikët e plota me rezultat të ngushtë 1-2, sfidë ku luajtën plot katër shqiptarë.

Bertone pas vetëm 15 minutave lojë e zhbllokoi epërsinë me një gol të bukur për të kaluar Thun në epërsi.

Megjithatë, Baseli që luajti pa Xherdan Shaqirin e suspenduar arriti ta barazojë përmes Schmid.

Sidoqoftë, ishte i inkuadruari Valmir Matoshi që e vulosi fitoren me një vollej të fuqishme pas një gabimi të mbrojtjes vendase (79’) – VIDEO.

Ndërkohë, qendërmesfushori ka të drejtë ta përfaqësojë Kosovën pasi ka luajtur vetëm për grupmoshën U21 të Zvicrës./Telegrafi

