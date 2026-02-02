Therja me thikë në Fushë Kosovë, arrestohen katër persona
Katër persona janë arrestuar pas rastit që ndodhi mbrëmjen e së dielës rreth orës 20:15 ku një person u ther më thikë në rrugën “Pajazit Islami”, në Fushë Kosovë.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se viktima është dërguar në QKUK ndërsa rasti është duke u hetuar.
“Rr. Pajazit Islami, Fushë Kosovë / 01.02.2026 – 20:15. Raportohet se katër persona të panjohur kanë sulmuar fizikisht dy meshkuj kosovarë, ku njëri nga viktimat ishte i therur me thikë. Viktima është dërguar në QKUK, ndërsa rasti është duke u hetuar”, thuhet në raport. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals