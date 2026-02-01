Theret me thikë një person në Fushë Kosovë, policia nis hetimet
Një person është therur me thikë mbrëmjen e sotme në Fushë Kosovë.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 20:00, në rrugën “Nëna Terezë”, ndërsa i lënduari është dërguar për trajtim mjekësor.
Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë për Rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti.
“Sot rreth orës 20:00 kemi marrë informatën për një lëndim trupor të ndodhur në rrugën ‘Nëna Terezë’ në Fushë Kosovë. I njëjti është dërguar për trajtim mjekësor, ndërkohë policia ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të këtij rasti”, ka deklaruar Ahmeti.
Policia nuk ka dhënë ende detaje të tjera lidhur me motivet apo personat e përfshirë në rast.
