"The Odyssey" thyen rekordin e "Avatar" në IMAX, arkëton 457 milionë dollarë fitime nga biletat
Filmi “The Odyssey” ka shënuar një rekord të ri në kinematë IMAX në mbarë botën, duke arkëtuar plot 457 milionë dollarë (rreth 388 milionë euro) dhe duke u bërë kështu filmi më i suksesshëm në historinë e IMAX.
Për shkak të kërkesës së jashtëzakonshme nga publiku, shfaqja e filmit në formatin IMAX 70mm është zgjatur deri më 30 shtator. Kjo do të bëjë që transmetimi i tij historik në shiritin 70-milimetërsh të zgjasë gjithsej 11 javë.
Me këtë rezultat, “The Odyssey” ka thyer rekordin që për një kohë të gjatë e mbante “Avatar” i vitit 2009, i cili kishte arkëtuar 271 milionë dollarë (rreth 230 milionë euro) në IMAX, pa marrë parasysh përshtatjen me inflacionin.
Për ta vënë në perspektivë suksesin, “The Odyssey” ka arritur vetëm në IMAX një shumë më të madhe sesa ajo që shumë filma të tjerë kanë mundur të fitojnë në të gjitha kinematë dhe formatet gjatë periudhës pas pandemisë.
Një kontribut të veçantë në këtë sukses kanë dhënë ekranet IMAX 70mm, të cilat janë vetëm 41 në të gjithë botën. Në këto kinema, filmi ka arkëtuar 66 milionë dollarë (rreth 56 milionë euro), ose mesatarisht 1.6 milionë dollarë (rreth 1.36 milionë euro) për secilin ekran.
Përveç vlerësimeve entuziaste nga kritikët dhe rekomandimeve të forta nga publiku, “The Odyssey” ka shënuar sukses të madh edhe në arkëtimet globale, ku deri tani ka grumbulluar 1.55 miliardë dollarë (rreth 1.32 miliardë euro).
Ky është një rezultat veçanërisht mbresëlënës për një film të kohëve të sotme, sidomos duke pasur parasysh se bëhet fjalë për një aventurë epike gati treorëshe me shpata dhe sandale, e klasifikuar me vlerësimin R.
Filmi ka vendosur ndërkohë edhe disa rekorde të tjera. “The Odyssey” është bërë filmi me vlerësimin R me arkëtimet më të larta në histori, duke kaluar “Deadpool & Wolverine” të vitit 2024, i cili kishte grumbulluar 1.338 miliardë dollarë (rreth 1.14 miliardë euro).
Gjithashtu, “The Odyssey” tashmë është filmi më i suksesshëm i regjisorit Christopher Nolan, duke tejkaluar rekordin e mëparshëm të mbajtur nga “The Dark Knight Rises” i vitit 2012, i cili kishte arkëtuar 1.1 miliardë dollarë (rreth 935 milionë euro).
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Një pjesë e madhe e vëmendjes që filmi ka marrë në formatet premium lidhet me faktin se “The Odyssey” është filmi i parë i realizuar tërësisht me kamera IMAX. Filma të tjerë të njohur kanë përdorur teknologjinë IMAX vetëm për sekuenca të caktuara.
IMAX ka bërë të ditur gjithashtu se Nolan përdori rreth 600 mijë metra shirit filmik gjatë realizimit të produksionit. Kjo gjatësi është më e madhe se distanca mes Torontos dhe New Yorkut.
Në “The Odyssey”, aktori Matt Damon interpreton rolin e Odiseut, mbretit të Itakës, ndërsa ngjarja ndjek udhëtimin e tij të gjatë, të rrezikshëm dhe në dukje të pafund drejt shtëpisë, pas përfundimit të Luftës së Trojës.
Në kastin e filmit janë edhe Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron, Elliot Page, Jon Bernthal dhe John Leguizamo. /Telegrafi/