Avokati Arianit Koci ka bërë të ditur se është liruar Dukagjin Maxhuni, i cili ishte arrestuar javë më parë nga autoritetet serbe.

Koci këtë njoftim e ka bërë të ditur në një postim në Facebook.

Postimi i plotë:

Dukagjin Maxhuni është liruar!

Më 12 gusht, autoritetet serbe e arrestuan në Batrovc, gjatë kalimit nga Serbia në Kroaci. Fillimisht e ndaluan për verifikim. Pastaj e transferuan në Beograd dhe i caktuan 30 ditë paraburgim, nën pretendime për krime lufte.

Që atë ditë kam thënë se Dukagjini nuk është fajtor dhe se pretendimet ndaj tij nuk qëndrojnë.

Sot është i lirë!

Po kthehet te familja e vet.

Ka edhe qytetarë të tjerë tanë që po mbahen padrejtësisht. Mundësitë i kam të kufizuara, por do ta bëj edhe të pamundurën në aspektin profesional, për lirimin e tyre.

Kudo dhe kurdo që një qytetar i yni ka nevojë për ndihmë, do të angazhohem për të.

Ky është misioni im. /Telegrafi/



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