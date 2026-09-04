Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka arrestuar një person, pasi i njëjti i ka ofruar zyrtarit policor kufitar 10 euro ryshfet.

Rasti ka ndodhur në pikëkalimin kufitar në Jarinjë.

“PKK Jarinjë 03.09.2026 – 09:35. Është arrestuar i dyshuari mashkull shtetas i Serbisë, pasi që i njëjti i ka ofruar 10 euro ryshfet zyrtarit policor kufitar në mënyrë që t’i mundësohet vajzës se tij hyrja në Kosovë”, thuhet në raport.

Me vendim të prokurorit, i dyshuari dërgohet në mbajtje. /Telegrafi/

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