Arrestohet shtetasi i Serbisë, i ofroi policit në kufi 10 euro ryshfet – detaje nga rasti
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka arrestuar një person, pasi i njëjti i ka ofruar zyrtarit policor kufitar 10 euro ryshfet.
Rasti ka ndodhur në pikëkalimin kufitar në Jarinjë.
“PKK Jarinjë 03.09.2026 – 09:35. Është arrestuar i dyshuari mashkull shtetas i Serbisë, pasi që i njëjti i ka ofruar 10 euro ryshfet zyrtarit policor kufitar në mënyrë që t’i mundësohet vajzës se tij hyrja në Kosovë”, thuhet në raport.
Me vendim të prokurorit, i dyshuari dërgohet në mbajtje. /Telegrafi/
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