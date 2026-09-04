Policia e Kosovës ka bërë të ditur se një aksident trafiku me lëndime të rënda ka ndodhur në fshatin Banullë të Lipjanit.

Rasti ka ndodhur më 1 shtator, në ora 21:51.

“Ka ndodhur një aksident trafiku ku një veturë e dyshuar ka goditur dy këmbësorë, ndërsa i dyshuari ka ikur nga vendi i ngjarjes”, thuhet në raport.

Më 03.09.2026, Njësia e hetimeve ka arritur që ta identifikojë dhe të arrestojë personin e dyshuar të mitur mashkull kosovar.

Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje për 24 orë. /Telegrafi/

Kronika e ZezëLajme