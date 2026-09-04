100 mijë vende pune më pak, Volkswagen nis ristrukturimin më të madh në histori
Gjiganti gjerman i automobilëve Volkswagen do të shkurtojë edhe 50 mijë vende pune deri në fund të kësaj dekade, duke e çuar numrin total të vendeve të punës që pritet të eliminohen në 100 mijë.
Kompania njoftoi se drejtuesit dhe sindikatat kanë rënë dakord për planin e ri të ristrukturimit, i cili vjen në një kohë kur prodhuesi më i madh i automjeteve në Evropë po përballet me kërkesë të dobët për makinat elektrike, tarifat amerikane dhe konkurrencën e fortë nga kompanitë kineze.
Volkswagen tha se është e nevojshme që numri i punonjësve të përshtatet me “realitetet ekonomike”.
Shkurtimet do të prekin rreth 15% të fuqisë punëtore globale të kompanisë.
Ky pritet të jetë ristrukturimi më i madh i vendeve të punës në historinë e industrisë globale të automobilëve, duke tejkaluar shkurtimet e mëparshme të kompanive si General Motors dhe Ford.
Në Gjermani, e ardhmja e katër fabrikave në Hannover, Emden, Zwickau dhe Neckarsulm nuk është e garantuar përtej vitit 2030.
Nëse mbyllen, do të ishte hera e parë që Volkswagen mbyll fabrika të plota në vendin e origjinës.
Bordi mbikëqyrës i kompanisë e ka miratuar unanimisht planin.
“Ky është një sinjal i fortë për të ardhmen e Volkswagen Group”, tha drejtori ekzekutiv Oliver Blume.
Volkswagen Group përfshin marka të njohura si Audi, Porsche, Škoda, SEAT, Cupra, Bentley, Lamborghini dhe Ducati.