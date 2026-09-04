PDK vazhdon aksionin para Qeverisë, kërkojnë konstituimin e Kuvendit
Partia Demokratike e Kosovës edhe sot ka vazhduar aksionin simbolik para Qeverisë së Kosovës, duke kërkuar kështu konstituimin e Kuvendit.
PDK para qeverisë sot ishte me asamblistë dhe aktivistë nga Prizreni dhe Suhareka.
“PDK, së bashku me asamblistë dhe aktivistë nga Prizreni e Suhareka, kërkon edhe sot, me vendosmëri, konstituimin e Kuvendit, rikthimin e rendit kushtetues dhe përfundimin e krizës shtetërore që çdo ditë e më shumë po rëndon mbi qytetarët dhe mirëqenien e tyre”, shkruan PDK. /Telegrafi/
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