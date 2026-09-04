Trump paralajmëron Evropën: SHBA do të kërkojë pagesë për armët e dërguara në Ukrainë
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, la të kuptohej se do t’u kërkonte vendeve evropiane të paguanin Washingtonin për ndihmën ushtarake dhe municionet e dërguara më parë në Ukrainë, në mes të luftës së vazhdueshme me Rusinë, ndërsa postimi i tij duket se nënkuptonte se ai do të ndalonte përkohësisht shitjet e pajisjeve ushtarake te vendet aleate.
Në postimin e tij në Truth Social, Trump mohoi informacionin se rezervat e municioneve amerikane janë varfëruar seriozisht për shkak të luftës në Iran, duke siguruar se vendi po rrit prodhimin dhe rimbushjen e rezervave.
“Po i mbajmë për vete, SHBA-në, në vend që t’ua shesim të tjerëve, por shitjet për Aleatët do të fillojnë përsëri së shpejti”, shkroi ai.
“Qindra miliarda dollarë iu dhanë Ukrainës dhe NATO-s, falas, por Evropa duhet të kishte paguar. Ne do t’i kërkojmë këto para, megjithëse disi me vonesë”, shtoi ai, duke fajësuar administratën e paraardhësit të tij demokrat, Joe Biden.
Vitin e kaluar, SHBA-të dhe NATO krijuan iniciativën “Lista e Prioritizuar e Nevojave për Ukrainën”, sipas së cilës vendet evropiane paguajnë për të furnizuar Ukrainën me armë amerikane.