Sanksione të reja nga SHBA, goditet elita politike dhe ekonomike e Kubës
SHBA-të njoftuan sanksione të reja që synojnë elitën sunduese të Kubës, një bankë shtetërore dhe katër subjekte të lidhura me sektorët e energjisë, metaleve dhe minierave të vendit.
Departamenti Amerikan i Shtetit tha se masat janë pjesë e përpjekjeve më të gjera të administratës Trump për të frenuar atë që Uashingtoni e përshkruan si represion dhe aktivitete të regjimit kuban që kërcënojnë sigurinë kombëtare dhe stabilitetin e SHBA-së në Hemisferën Perëndimore.
Midis personave të sanksionuar është Fidel Ernesto Castro Calis, nipi i ish-presidentit kubanez Raul Castro.
Departamenti i Shtetit tha se Castro Calis ishte në shënjestër sipas një urdhri ekzekutiv të nënshkruar nga Presidenti i SHBA-së Donald Trump në maj.
Uashingtoni gjithashtu vendosi sanksione ndaj Banco Exterior de Cuba, duke përmendur rolin e saj në sektorin e shërbimeve financiare të Kubës.
Katër subjekte të tjera u vunë në shënjestër për përfshirjen e tyre në burimet natyrore dhe industritë e energjisë të Kubës, duke përfshirë operacionet e nikelit dhe kobaltit dhe aktivitetet tregtare dhe të prokurimit që lidhen me naftën.
Sipas sanksioneve, asetet që u përkasin individëve dhe subjekteve të caktuara brenda juridiksionit të SHBA-së do të bllokohen.
Personave amerikanë u ndalohet gjithashtu të kryejnë transaksione që përfshijnë palët e sanksionuara, përveç nëse autorizohen nga Departamenti i Thesarit i SHBA-së.