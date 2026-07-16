"The Odyssey" synon një hapje prej 100 milionë dollarësh, mund të bëhet një nga debutimet më të mëdha të Nolanit
Filmi i ri i Christopher Nolan, "The Odyssey", del në kinema këtë fundjavë dhe vlerësimet tregojnë se mund të fitojë midis 90 dhe 100 milionë dollarë në premierën në Amerikën e Veriut.
Aventura historike me buxhet të madh do të shfaqet premierë në afërsisht 3,900 kinema në të gjithë Amerikën e Veriut.
Fitimet në atë diapazon do të përfaqësonin debutimin më të madh teatral të Nolan që nga "The Dark Knight Rises" i vitit 2012, i cili u hap me 160 milionë dollarë.
Nëse fiton 100 milionë dollarë, "The Odyssey" do të bëhej vetëm filmi i tretë këtë vit që e tejkalon këtë rekord në fundjavën e hapjes, pas "Toy Story 5" me 159 milionë dollarë dhe "Super Mario Galaxy Movie" me 131 milionë dollarë.
Interesi për “The Odyssey” u rrit më tej nga suksesi i filmit të mëparshëm të Nolan, “Oppenheimer”, i cili në vitin 2023 fitoi 82 milionë dollarë në premierë dhe mbeti ndër titujt më të shikuar në kinema për muaj të tërë, pavarësisht faktit se është një dramë historike rreth zhvillimit të bombës atomike.
Filmi më pas debutoi në vendin e dytë në arkë, pas filmit "Barbie". Meqenëse "The Odyssey" është filmi i vetëm i ri i madh këtë fundjavë, pritet të zërë vendin e parë në arkë.
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Studio Universal mbështetet në suksesin afatgjatë të filmit në kinema. Prodhimi kushtoi 250 milionë dollarë, ndërsa 125 milionë dollarë shtesë u ndanë për fushatën globale të marketingut. Promovimi i filmit përfshinte premierat e mëdha në Londër, Paris dhe Mumbai.
Nolan ka qenë një nga regjisorët më të suksesshëm të reklamave për vite me radhë, falë filmave të tillë si trilogjia "The Dark Knight", "Inception", "Dunkirk" dhe "Interstellar".
Reputacioni i tij u forcua më tej nga filmi “Oppenheimer”, i cili, së bashku me fenomenin e njohur si “Barbenheimer”, fitoi 330 milionë dollarë në Amerikën e Veriut dhe 975 milionë dollarë në të gjithë botën, përpara se të fitonte çmimin Oscar për Filmin më të Mirë.
Në kohën e publikimit të tij, ishte filmi me fitimet më të larta i bazuar në jetën e një personi real, megjithëse ky rekord është tejkaluar që atëherë nga filmi biografik i Michael Jackson "Michael", i cili fitoi 1 miliard dollarë.
"The Odyssey", ashtu si veprat e mëparshme të Nolan, do të përfitojë nga shfaqja në formate premium. Filmi është filmi i parë me metrazh të gjatë i xhiruar tërësisht me kamera IMAX, të cilin Nolan e përshkroi si "ambicia e tij më e madhe". Për shkak të bashkëpunimit me IMAX, të gjitha ekranet IMAX do të rezervohen ekskluzivisht për "The Odyssey" gjatë tre javëve të para të shfaqjes.
Suksesi i madh që arriti "Oppenheimer" në kinematë IMAX, ku fitoi 180 milionë dollarë, tregoi se sa shumë e vlerëson publiku këtë format. Për shkak të kërkesës së lartë, disa shikues morën pjesë në shfaqje në orën katër të mëngjesit ose udhëtuan në shtete të tjera për ta parë filmin në formatin e lakmuar 70 mm.
Duke përfituar nga interesi i madh, IMAX nxori bileta për shfaqje të zgjedhura të "The Odyssey" në formatin 70 mm një vit më parë.
Filmi është një adaptim i epikës së Homerit, dhe Matt Damon portretizon Odiseun, udhëtimi i të cilit ndjek kthimin e tij të gjatë dhe të rrezikshëm në shtëpi pas Luftës së Trojës. Tom Holland luan rolin e të birit, Telemakut, ndërsa në kast përfshihen edhe Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron dhe Jon Bernthal. /Telegrafi/