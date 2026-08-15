Tërmet te Liverpooli: Plot nëntë lojtarë rrezikojnë largimin nga ‘Anfield’
Liverpooli mund të detyrohet të shesë deri në nëntë lojtarë para mbylljes së afatit kalimtar të verës më 1 shtator, për shkak të numrit të madh të futbollistëve në skuadër dhe kufizimeve për regjistrim.
“Të Kuqtë” kanë bërë vetëm dy transferime këtë verë, Victor Munoz dhe Ronald Araujo, por aktualisht kanë 31 lojtarë të ekipit të parë mbi moshën 21-vjeçare.
Në Ligën Premier, klubet mund të regjistrojnë maksimumi 25 lojtarë në skuadër.
Liverpooli ka gjithashtu 14 futbollistë që plotësojnë kriteret e lojtarit të formuar në Angli, por kjo nuk e zgjidh problemin e numrit të përgjithshëm të lojtarëve.
Situata bëhet edhe më e komplikuar në Ligën e Kampionëve, ku Liverpooli ka 33 lojtarë që duhet të merren në konsideratë për regjistrim, përfshirë Jeremy Jacquet dhe Giovanni Leoni.
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Për këtë arsye, Liverpooli do të duhet të lërë jashtë gjashtë lojtarë për Ligën Premier dhe tetë për Ligën e Kampionëve, nëse nuk largon futbollistë para mbylljes së afatit kalimtar.
Problemi mund të bëhet edhe më i madh nëse klubi realizon transferime të tjera. Liverpooli vazhdon të kërkojë përforcime në sulm, me Bradley Barcolan e Paris Saint-Germainit që raportohet si një prej objektivave kryesorë.
Kështu, drejtuesit e Liverpoolit mund të kenë një detyrë të vështirë në javët e fundit të afatit kalimtar, të shesin ose huazojnë disa lojtarë për të krijuar hapësirë në skuadër dhe për të respektuar rregullat e regjistrimit./Telegrafi/