Tensione në Bernabeu: Ylli i Real Madridit i pakënaqur me Arbeloan, preferonte më shumë Alonson
Real Madridi është afruar në vetëm një pikë nga Barcelona në La Liga që prej momentit kur Alvaro Arbeloa mori drejtimin e skuadrës, me ish-trajnerin e Castillës që ka fituar të katër ndeshjet e kampionatit që ka drejtuar. Megjithatë, vlerësimet për Arbeloan nuk kanë qenë unanimisht pozitive.
Pavarësisht rezultateve në kampionat, paraqitjet e “Los Blancos” kanë qenë të paqëndrueshme. Midis ndeshjeve të La Ligës, Reali ka pësuar humbje ndaj Albacetes në Kupën e Mbretit dhe ndaj Benficës në Ligën e Kampionëve, rezultate që kanë ngritur pikëpyetje mbi aftësinë e Arbeloas për të sjellë përmirësimin e nevojshëm në “Santiago Bernabeu”.
Një nga arsyet që çoi në largimin e paraardhësit të tij, Xabi Alonso, ishte marrëdhënia e tensionuar me disa nga yjet e Real Madridit, ndonëse trajneri bask kishte gjithashtu mbështetës brenda dhomës së zhveshjes.
Sipas Cadena Cope, Kylian Mbappe ishte më i kënaqur me Alonson sesa është aktualisht me Arbeloan.
U vu re se Mbappe, i cili foli për mediat një javë pas shkarkimit të Alonsos, mbrojti fuqishëm punën e tij. Ai deklaroi se Alonso “nuk kishte dështuar” te Real Madridi dhe se në të ardhmen do të ishte “një trajner fantastik”.
Megjithatë, pavarësisht qëndrimit të Mbappés, duket se ai nuk përfaqëson domosdoshmërisht mendimin e shumicës së skuadrës. Raportimet e javëve të fundit tregojnë se ardhja e Arbeloas ka ulur tensionet në qendrën stërvitore dhe ka përmirësuar atmosferën brenda ekipit.
Në veçanti, Arbeloa ka qenë i shpejtë në mbrojtjen e yjeve të tij, përfshirë Vinicius Juniorin.
Megjithatë, Arbeloa ende nuk ka arritur ta bindë plotësisht skuadrën se do të jetë një zgjidhje afatgjatë, ndërsa disa nga udhëzimet e tij taktike nuk kanë arritur ende të frymëzojnë lojtarët./Telegrafi/