Tension në Bernabeu, Guler i ka vendosur një ultimatum Florentino Perezit
Real Madridi po përballet me një situatë pasigurie maksimale sa i përket vazhdimësisë së mesfushorit të saj ofensiv të talentuar Arda Guler, i cili kërkon garanci sportive për të mos u larguar nga klubi.
Pavarësisht përmirësimit të fundit nën drejtimin e Alvaro Arbeloa, Guler nuk është i kënaqur me rolin e tij dytësor dhe me dinamikat e brendshme në dhomat e zhveshjes.
Talenti turk e ka bërë të qartë se, pa një rol real protagonist dhe pa një figurë të qartë lidershipi në stol, aventura e tij në kryeqytetin spanjoll do të marrë fund këtë verë.
Marrëdhënia mes lojtarit dhe klubit madrilen po kalon momentin më delikat që nga transferimi i bujshëm i tre sezoneve më parë.
Guler i ka kërkuar zyrtarisht presidentit Florentino Perez të mësojë identitetin e trajnerit të ardhshëm përpara se të marrë një vendim përfundimtar mbi të ardhmen e tij profesionale.
Ai kërkon një trajner me autoritet të plotë, të aftë për të udhëhequr një rindërtim të thellë të skuadrës dhe, mbi të gjitha, për t’i garantuar një rol të rëndësishëm në formacionin titullar.
Lojtari nuk është i gatshëm të kalojë një tjetër sezon duke ndjekur ndeshjet e rëndësishme nga stoli, pavarësisht prestigjit të klubit.
Përveç faktorëve sportivë, janë raportuar edhe episode mungese harmonie me disa anëtarë të skuadrës, çka ka ndikuar negativisht në gjendjen e tij emocionale.
Rrethi i afërt i talentit të ri turk flet për një situatë izolimi që ka përshpejtuar dëshirën e tij për të eksploruar alternativa të tjera në tregun europian.
Guler është i vetëdijshëm se talenti i tij është një ‘mall i rrallë’ dhe se nuk do t’i mungojnë ofertat nga klube elitare nëse vendos të kërkojë largimin.
Prioriteti i tij mbetet suksesi në ‘Santiago Bernabeu’, por jo me çdo kusht dhe jo nën çdo skemë taktike./Telegrafi/