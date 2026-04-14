Telefoni Trump Mobile T1 shfaqet në renderime të reja dhe me specifika të përditësuara
Telefoni T1 nga Trump Mobile mund të jetë një hap më afër lansimit pas një përditësimi të qetë të specifikave në faqen zyrtare të operatorit celular.
Specifikave të përditësuara u bashkohen edhe renderime të reja të pajisjes, të cilat përshkruajnë dizajnin e paralajmëruar më parë.
Imazhet e reja në fakt kanë një lloj pamjeje të çuditshme dhe duken sikur janë gjeneruar nga IA, transmeton Telegrafi.
Ato përshkruajnë një dizajn të përgjithshëm (ndoshta ODM) me flamurin amerikan dhe Trump Mobile të stampuar në pjesën e pasme së bashku me një ishull oval kamerash që strehon tre sensorë dhe markën Trump Mobile.
Telefoni T1 tani është konfirmuar se do të ketë një ekran AMOLED 6.78 inç me një shpejtësi rifreskimi 120Hz, në vend të panelit të paralajmëruar më parë prej 6.25 inç.
Do të ofrojë një kamerë të përparme 50MP dhe do të jetë i pajisur me një çipset të paspecifikuar Qualcomm Snapdragon 7 series.
Gjithashtu marrim konfirmimin e një kamere kryesore 50MP e cila do të shoqërohet nga një sensor i dytë telefoto 2x 50MP dhe një lente ultra të gjerë 8MP.
Në listë përmendet gjithashtu një bateri 5,000mAh me karikim 30W dhe Android 15 në aspektin e softuerit.
Këto specifikime kryesore janë çuditërisht të ngjashme me HTC U24 Pro, i cili doli në vitin 2024.
Telefon T1 do të lansohet me një çmim fillestar prej 499 dollarësh, që ende duket shumë për specifikimet që kemi në dispozicion.
Nuk ka asnjë përmendje se kur pritet të dalë në shitje telefoni. /Telegrafi/