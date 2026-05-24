Sony prezanton kufjet e reja premium, por çmimi është i lartë
Konkurrenca në tregun e kufjeve ultra-premium sapo është bërë më interesante.
Me rastin e 10-vjetorit të serisë së famshme XM, Sony ka prezantuar zyrtarisht kufjet e reja të nivelit të lartë të quajtura “1000X The Collexion”. Pas javësh spekulimesh dhe rrjedhjesh informacioni, modeli jubilar më në fund është këtu, duke sjellë ndryshime radikale në dizajn dhe ndërtim. Megjithatë, me një çmim prej rreth 650 dollarësh, vështirë se do të ketë shumë blerës.
Kufjet sjellin një pamje shumë më luksoze, me kornizë të përforcuar metalike në shiritin e kokës dhe jastëkë të gjerë të mbuluar me lëkurë artificiale cilësore. Po ashtu është ridizajnuar plotësisht edhe mekanizmi i palosjes.
Në vend të plastikës tradicionale, Sony këtë herë ka përdorur nyje prej çeliku inox, gjë që rrit ndjeshëm qëndrueshmërinë dhe jep ndjesi më premium. Krahasuar me modelet si AirPods Max 2, Sony ka zgjedhur një dizajn më konservator dhe elegant, me ngjyra platin dhe të zezë.
Megjithatë, kalimi në konstruksion metalik ka sjellë edhe rritje të peshës. Kufjet peshojnë rreth 320 gram, më shumë se modeli standard Sony WH-1000XM6 që peshon 254 gram.
Në aspektin e zërit dhe anulimit aktiv të zhurmës (ANC), Sony ka bashkëpunuar me inxhinierë të njohur të zërit fitues të çmimeve Grammy. Qëllimi është të ofrohet një tingull i balancuar me dinamikë të hollësishme që i qëndron besnik vizionit të artistit.
Brenda janë integruar teknologji të përmirësuara, përfshirë çipin V3 me mbështetje për DSEE Ultimate, një teknologji me AI që përmirëson në kohë reale cilësinë e audios së kompresuar.
Gjithashtu është zgjeruar funksioni “360 Reality Audio Upmix”, duke ofruar tre mënyra dëgjimi: stereo, lojëra dhe kinema.
Sistemi ANC është përmirësuar me deri në 12 mikrofona dhe teknologjinë “Adaptive NC Optimizer”, e cila përshtatet automatikisht me ambientin për të eliminuar zhurmat e jashtme. /Telegrafi/