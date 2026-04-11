Teddi Mellencamp flet për romancën e re me partnerin e saj më të madh: Ai është një person shumë pozitiv dhe më bën gjithmonë të qesh
Ylli amerikan i reality show-t dhe ish-pjesëmarrëse e serialit "Real Housewives of Beverly Hills", Teddi Mellencamp, zbuloi se është në një lidhje me një burrë më të madh në moshë, ndërsa beteja e saj me kancerin në fazën e katërt vazhdon.
Në një episod të ri të podkastit "Two T in a Pod", Mellencamp deklaroi se partneri i saj është më i madh se ajo. Edhe pse e mbajti të fshehtë identitetin e tij, Mellencamp sqaroi se marrëdhënia e tyre erdhi me një sërë sfidash.
"Ky është problemi kur je në një lidhje dhe të dy jeni prindër. Si supozohet ta kalosh këtë? Unë kam fëmijë dhe ai ka fëmijët e tij", deklaroi ajo.
Ajo gjithashtu deklaroi se i qaset marrëdhënieve ndryshe nga sa i qaset në të kaluarën. Përveç kësaj, ajo pohon se partneri i saj i ri e mbështet gjatë procesit të shërimit.
"Ai është plotësisht dakord me këtë. Është një person shumë pozitiv dhe logjik, por ajo që më pëlqen më shumë tek ai është se më bën të qesh", tha ajo.
Mellencamp kërkoi divorc nga ish-bashkëshorti Edwin Arroyave në vitin 2024, përpara se të mësonte se melanoma i kishte metastazuar në tru dhe mushkëri. Duke kujtuar atë periudhë, ajo tha se do të donte të kishte qenë më e hapur për atë që i nevojitej në atë kohë.
"Doja vetëm që dikush të vinte të shtrihej në shtrat me mua dhe të shikonte një film. Doja që dikush të ishte me mua", tha ajo.
Edhe pse u përpoqën të punonin për martesën e tyre, Mellencamp tha se çështjet e pazgjidhura çuan në divorc. Megjithatë, ajo theksoi se nuk ka armiqësi midis saj dhe ish-burrit të saj. /Telegrafi/