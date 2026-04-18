Të shtëna në Kiev, pesë të vrarë - autoritetet eliminojnë sulmuesin
Të paktën pesë persona janë vrarë në të shtëna me armë zjarri në lagjen Holosiivskyi të kryeqytetit ukrainas, Kiev, duke marrë pengje dhe duke lënë një fëmijë të plagosur.
"Mjekët po i transportojnë ata në spital. Të rriturit e plagosur po ekzaminohen dhe po u ofrohet ndihmë në vendngjarje", deklaroi kryebashkiaku i Kievit, Vitali Klitschko.
"Ministri i Punëve të Brendshme i Ukrainës, Ihor Klymenko, sapo ka raportuar se sulmuesi në Kiev, i cili hapi zjarr ndaj civilëve, është eliminuar", njoftoi presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky.
"Të gjitha rrethanat po përcaktohen. Aktualisht, 5 persona janë konfirmuar të vrarë. Ngushëllimet e mia familjeve dhe të dashurve. Dhjetë persona janë aktualisht në spital me lëndime dhe trauma. Të gjithë po marrin ndihmën e nevojshme. Katër pengje janë shpëtuar", shtoi tutje ai.
Sipas Ukrainska Pravda, emri i sulmuesit ishte Dmytro Vasilchenkov dhe ai kishte lindur më 21 prill 1968 në Moskë.
Ai kishte shtetësi ukrainase dhe më parë jetonte në Bakhmut, rajoni i Donetskut, përpara se të transferohej në Kiev. /Telegrafi/